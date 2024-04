Im Anhaltischen Lehrbauernhof im Dessauer Tierpark ist eine Scheune eingeweiht worden. Warum die ein wichtiges Schlüsselereignis für die weitere Fertigstellung der Anlage ist. Und was in diesem Jahr noch auf der Wunschliste von Leiter Jan Bauer steht.

Im Lehrbauernhof fühlen sich Elvira (l.) und Edda, das Harzer Höhenvieh, sichtlich wohl. Ihr Stall ist mit einer Scheune komplettiert worden, in dem nun das Futter aufbewahrt wird. In naher Zukunft soll es noch weitere Veränderungen geben.

Dessau/MZ. - Der Anhaltische Lehrbauernhof im Dessauer Tierpark nimmt mehr und mehr Gestalt an. In dieser Woche konnte eine Scheune eingeweiht werden, die an den Stall angebaut wurde, in dem bisher zwei Harzer Höhenvieh-Rinder ihr Zuhause gefunden haben.