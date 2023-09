Hochmodernes Gebäude in der Walderseestraße Neue Rettungswache in Dessau geht in Betrieb - Wie Sanitäter sicherer arbeiten sollen

Moderne Technik, ein gemütlicher Aufenthaltsraum, großzügge Sanitäranlage und vor allem ein hohes Maß an Arbeitsschutz : In der neuen Rettungswache in der Walderseestraße bleiben keine Wünsche offen.