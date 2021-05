Neue Pläne: Stadt Dessau-Roßlau sichert sich Vorverkaufsrecht für Leipziger Torhaus

Für die Umsetzung des im Sommer vorigen Jahres beschlossenen integrierten Quartierskonzeptes „Am Leipziger Tor“ hat der Stadtrat im Februar bedeutende Weichen gestellt.

Das Leipziger Torhaus als stadtbildprägendes und denkmalgeschütztes Gebäude soll laut Konzept zum soziokulturellen Zentrum des Quartieres entwickelt werden. Die gegenüberliegende Wagner-Passage ist schon jetzt das Zentrum für Versorgung, Dienstleistung und Einzelhandel im Quartier. Beides soll künftig auch durch eine neue Wegegestaltung verbunden werden.

Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde um das Leipziger Torhaus erweitert

Damit dies passieren kann, wurde der Geltungsbereich für den Bebauungsplan „Nahversorgungszentrum Am Leipziger Tor“ verändert, so dass das Leipziger Torhaus jetzt Bestandteil dessen ist. Der Geltungsbereich des B-Planes wurde erweitert.

Diesem Beschluss folgte ein weiterer, der der Stadt das Vorkaufsrecht für das Torhaus sichert. Denn um die städtebaulichen Ziele verwirklichen zu können, muss die Stadt Eigentümer der Flächen und des Gebäudes sein. „Damit werden Nägel mit Köpfen gemacht, das freut uns sehr“, sagen Isolde Grabner und Holger Schmidt vom Vorstand des künftigen Trägervereins für das Bürger- und Stadtteilzentrum.

Das Leipziger Torhaus, 1826 errichtet, wurde Anfang der 90er Jahre zunächst vom Kulturamt genutzt und dann an privat veräußert. Mit Schulden belastet, befindet es sich derzeit im Status der Zwangsversteigerung. Die Stadt will sich an dem Versteigerungsverfahren beteiligen. Für den Erwerb hat sie Fördermittel aus dem Stadtentwicklungsprogramm „Soziale Stadt“ beantragt und auch bewilligt bekommen.

Wird das Haus von einem privaten Käufer ersteigert, hat die Stadt mit dem Beschluss möglichen Preisspekulationen und dem Verfall vorgebeugt. Sie hat eine Satzung zum besonderen Vorkaufsrecht erlassen, dem der Stadtrat mit großer Mehrheit zustimmte. „Das ist ein Sicherungsinstrument, mit dem der Käufer bei einem möglichen Wiederverkauf an der Stadt nicht vorbeikommt“, erklärt Stadtplaner Holger Schmidt. „Beide Beschlüsse untermauern den klaren Willen der Stadt, das Torhaus als Baudenkmal zu erhalten und für das Gemeinwohl nutzen zu wollen.“

Ist Vorkaufsricht ein Paradigmenwechsel der Stadt?

Schmidt spricht vom „Paradigmenwechsel“ bei der Stadt, die damit vom Marktbeobachter zum Akteur werde und die vorhandenen juristischen Möglichkeiten ausnutzt. Im Sinne der Stadtentwicklung. Der Dessauer gehört zu den Akteuren des Vereins „Bürgerzentrum Leipziger Torhaus“, der aus dem Verein „Bürgerzentrum Heidestraße“ hervorging, und war maßgeblicher Initiator für die Sanierungen des historischen Schwabehauses und der benachbarten Alten Bäckerei.

Ein solches Agieren wie beim Leipziger Torhaus wünscht sich Schmidt auch für andere Objekte im Stadtgebiet. „Die Stadt muss dem Verfall nicht machtlos zusehen, sondern kann gegensteuern“, sagt der Professor für Stadtentwicklung. „Die Instrumentarien, die die Stadt dafür nutzen kann, sind da, sie müssen nur angewendet werden.“ (mz)