Neue Lehrküche am Anhaltischen Berufschulzentrum in Dessau - Stadt investiert über 150.000 Euro

Für Schule, Lehrer und Auszubildende geht am Dessauer Berufsschulzentrum ein Traum in Erfüllung: Hochmoderne Kochgeräte und Apparaturen für die Ausbildung. Die Stadt Dessau-Roßlau investierte 158.000 Euro in Ausstattung.

Dessau/MZ - Davon hat Thomas Wolffgang 25 Jahre lang geträumt.

Der Fachpraxislehrer Köche hat noch den damaligen Umzug der Lehrküche vom Schlossplatz in das neue Berufsschulzentrum in der Junkersstraße vor Augen. Die Einrichtung dort war ziemlich neu, allerdings kamen auch noch Gerätschaften vom Schloßplatz ein gutes Weilchen zum Einsatz. Am Dienstag nun hat das Berufsschulzentrum eine nagelneue Ausbildungsküche in Besitz nehmen können.

Der Standort der Lehrküche ist der gleiche geblieben im Erdgeschoss der Berufsschule

Der Standort der Lehrküche ist der gleiche geblieben im Erdgeschoss der Berufsschule. Die Erneuerung der anzuschließenden Medien indes brachte einen deutlichen Zugewinn: Die Lehrküche erhielt an der Fensterfront ihre zweite „Nass-Strecke“. Das verbessert die Arbeitsplätze so, dass die an den Kochtöpfen und Pfannen Arbeitenden jetzt für das Abspülen von Lebensmitteln, Besteck oder Geschirr nicht jedes Mal die große, mittige Herdinsel umkurven müssen, sondern sich einfach auf dem Absatz umdrehen können zum Spülbecken.

Mike Schneider von der Firma Rational beim Anrichten der Speisen. (Foto: Thomas Ruttke)

Das Herzstück der neuen Lehrküche freilich sind die hochmodernen Kochgeräte und Apparate. Nach über 20 Einsatzjahren in ungezählten Unterrichtsstunden waren die Herde, Fritteusen und Bratenplatten unweigerlich verschlissen. An ihre Stelle rückte jetzt eine hochwertige Neuausstattung auf und neben einem großen Edelstahl-Kochblock mit Induktionskochfeldern. Eingebaut wurden auch zwei Heißluft-Dämpfer und ein Schnellkühler/Schockfroster. Dazu hilft eine hochleistungsfähige „Haubenspülmaschine“ bei der schnellen Reinigung des Geschirrs.

„Das ist eine Profiküche für die Ausbildung der neuen Köche und für uns landesweit ein Alleinstellungsmerkmal“, ist Küchenmeister Thomas Wolffgang stolz auf das Geschaffene. In der neuen Lehrküche können sie das im Unterricht erworbene Wissen und die Praxis am Kochtopf unmittelbar und schnell verzahnen. „So erleben die Schülerinnen und Schüler das Gehörte mit eigenen Augen und verstehen es.“ Jetzt begreifen sie, wie Koch-Sein funktioniert und warum das Fleisch einmal weich und das andere Mal zäh werden kann.

Die Stadt Dessau-Roßlau hat als Schulträger in die Neuausstattung 158.000 Euro investiert

Die Stadt Dessau-Roßlau hat als Schulträger in die Neuausstattung 158.000 Euro investiert. Einschließlich der Bauleistungen und mit Hilfe von Sponsoren und Partnern summiert sich der Gesamtaufwand auf etwa 300.000 Euro.

Aktuell erlernen Mädchen und Jungen aus der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau sowie den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg Berufe aus Gastronomie und Hotellerie im Anhaltischen Berufsschulzentrum. Bei den Köchen sind es in drei Ausbildungsjahre 80 Schüler, sagt Schulleiterin Heike Schröter.

Zur Eröffnung nutzten Jugendliche vom Berufsvorbereitungskurs als erste die neue Küche, um ihren Gästen ein schmackhaftes Büffet anzubieten. Dem Dessau-Roßlauer Schulamtsleiter Steffen Kuras und Direktorin Schröter hats auf alle Fälle geschmeckt.