Neue Kreativ-Werkstatt in Dessau-Nord - Kiez eröffnet einen Co-Working-Space

Dessau/MZ - So viele junge Menschen an einem Ort wie am Donnerstagnachmittag im Kiez sieht man in Dessau-Roßlau nicht allzu häufig. Grund des Zusammentreffens war die Eröffnung des neuen Coworking-Spaces. „Damals in London fühlte ich mich alt, in Dessau-Roßlau ist das meistens anders“, scherzte Michael Hohl, Professor für Design-Theorie an der Hochschule Anhalt, der ebenfalls als Gast zugegen war.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<