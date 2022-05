Neue Hoffnung für Kauflandcenter in Dessau-Mildensee? OB Reck veranlasst juristische Prüfung

Die Kritik an den Plänen der Verwaltung kommt nun auch aus Sollnitz.

Das Kauflandcenter in Mildensee

Dessau/MZ - Die von der Verwaltung geplante Änderung des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet Mildensee stößt in den umliegenden Ortschaften auf massive Kritik. Oberbürgermeister Robert Reck hat nun, im Nachgang der Sitzung des Mildenseer Ortschaftsrates, dessen Sorge aufgenommen und eine juristische Prüfung der Frage veranlasst, ob sich die Bestandsregelung auch auf die Nutzung bezieht. Sollte sich die Sorge des Ortschaftsrates bestätigen, dass bestehende Sortimente nicht ersetzt werden dürfen, kündigte der OB eine Änderung der Beschlussvorlage für den Stadtrat am 2. Februar an. „Dann könnte ein gleichwertiger Markt wieder einziehen“, erklärte Ingolf Schmidt vom Stadtplanungsamt im Bauausschuss.