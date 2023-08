Jan Mehring ist Referendar und lernt gegenwärtig die Arbeit am Dessauer Jagdschloss im Betreuungsforstamt kennen. Warum er sich für einen Beruf in der Forst entschieden hat und selbst einmal ein Forstamt leiten will.

Neue Förster braucht das Land - So wird am Betreuungsforstamt Dessau Berufsnachwuchs fit gemacht

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Ausbildung von jungen Leuten am Betreuungsforstamt in Dessau? Die hat Tradition und wird jedes Jahr angeboten, weil es junge Forstwirte im Land braucht. Aber die Ausbildung von Jan Mehring, gibt der Leiter des Betreuungsforstamtes, Michael Weninger zu, die sei schon etwas besonderes. Mehring ist nämlich Referendar. Er peilt den höheren Dienst an, eine so genannte Leitungslaufbahn, um später selbst einmal ein Forstamt zu führen.