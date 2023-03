In Dessau-Roßlau versuchen Betrüger, mit so genannten „Schockanrufen“ Rentner so massiv wie schon lange nicht mehr zu verunsichern und zu Geldzahlungen zu überreden.

Neue Flut an Schockanrufen in Dessau - Polizei meldet 14 Betrugsanzeigen an einem Tag

Die Polizei in Dessau gab es 14 Schockanrufe an einem Tag.

Dessau-Rosslau/MZ - In Dessau-Roßlau versuchen Betrüger, mit so genannten „Schockanrufen“ Rentner so massiv wie schon lange nicht mehr zu verunsichern und zu Geldzahlungen zu überreden. Allein am Dienstag wurden bei der Polizei 14 Betrugsversuche dieser Art angezeigt.