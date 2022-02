Neue Diskussionen um Hygienekonzept des Dessauer Stadtrats: Jetzt schaltet sich Kommunalaufsicht ein

Trotz monatelangen Streits, Sondersitzungen, erarbeiteten und wieder aufgekündigten Kompromissen sowie erst beschlossener und zuletzt wieder abgeschaffter Corona-Testpflicht will weiterhin keine Ruhe beim Thema einkehren.

Dessau-Rosslau/MZ - Das Projekt, ein eigenes Hygienekonzept gegen Corona zu beschließen, lässt den Stadtrat einfach nicht los. Trotz monatelangen Streits, Sondersitzungen, erarbeiteten und wieder aufgekündigten Kompromissen sowie erst beschlossener und zuletzt wieder abgeschaffter Corona-Testpflicht will weiterhin keine Ruhe beim Thema einkehren. Jetzt hat sich sogar die Kommunalaufsicht eingeschaltet, die nun prüft, ob sie den am 7. Oktober vom Rat per Sondersitzung gefassten, neuesten Beschluss zum Hygienekonzept beanstanden muss.