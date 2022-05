Neue Beigeordnete für OB Reck: 39 Bewerber für künftige Verwaltungsspitze von Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau/MZ/SAL - Die Bewerbungsfrist für die vier Beigeordneten-Posten, die in Dessau-Roßlaus Verwaltung neu zu besetzen sind, ist am Montag ausgelaufen. Bewerber hatten seit 1. Januar Zeit, ihre Unterlagen einzureichen. Eingegangen sind 42 Bewerbungen von 39 Personen. Das erklärte Oberbürgermeister Robert Reck am Mittwoch im Stadtrat. Das heißt, es gibt Bewerber, die sich auf mehrere Stellen beworben haben.

