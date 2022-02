Neue Ausfahrt in Planung - Dessaus Biker mit Herz will in Roßlau einen Spielplatz finanzieren

Für die Grundschule Waldstraße in Roßlau ist die Benefizausfahrt 2022 schon geplant. Dort soll ein Spielplatz entstehen. Auch im alten Projekt ist Bewegung.

Im Dezember 2020 besuchten die Biker und StadtwerkechefThomas Zänger (re.) die Regenbogenschule, die Andrea Scheffler (li) leitet. Zänger übergab eine erste Spende. Inzwischen sind 29.500 Euro eingenommen. Das Geld fließt komplett in den neuen Spielplatz.

Dessau-Rosslau/MZ - Es ist länger still gewesen bei den Dessauer Bikern, die nunmehr schon im siebten Jahr ein Herz für Dessau-Roßlauer Kinder zeigen. Doch im Hintergrund liefen die Vorbereitungen. Wie in jedem Jahr um diese Zeit haben sie den Fuß in zwei Projekten. Das eine - der Spielplatz für die Dessauer Regenbogenschule - steht kurz vor der Vollendung, das andere ist längst aus den Startlöchern. Auch Ausfahrt und Benefizkonzert zugunsten des neuen Projekts, dem Bau eines Spielplatzes für die Roßlauer Grundschule Waldstraße, sind jetzt geplant.

Fahrplan für das Jahr 2022 steht fest

Die hiesige Initiative „Biker zeigen Herz für Kinder“, hat einige Termine veröffentlicht und damit den Fahrplan für das neue Projektjahr bekanntgegeben. Am 25. September soll die große Benefizausfahrt starten. Im vergangenen Jahr waren über 600 Motorrad- und Mopedfahrer aus halb Deutschland dabei und hatten mit ihrem Startgeld die Aktion der Biker unterstützt. Dass sich in diesem Jahr wieder viele Zweiradfahrer auf ihren „Bock“ schwingen, davon ist auszugehen. „War letztes Jahr zum ersten Mal dabei, hat mir total gut gefallen“, kommentiert Mark R. die Ankündigung auf der Facebook-Seite der Biker. „Knieschleifer aus Überzeugung“, heißt es in einer weiteren Resonanz. Weit über 100 Personen versahen den Eintrag mit einem Daumen nach oben.

Bereits einen Monat nach der Ausfahrt, konkret am 22. Oktober, wird im Veranstaltungszentrum Golfpark das jährliche Benefizkonzert stattfinden. „Und sollten wir nicht genügend Spenden sammeln können, dann verlängern wir um ein weiteres Jahr“, zeigt sich Karl-Heinz Richter, einer der Initiatoren von Biker mit Herz, gelassen.

Termine im Herbst sind der Corona-Pandemie geschuldet

Dass beide wichtigen Termine im Herbst liegen, ist der Pandemie geschuldet. „Denn wir haben die Hoffnung, dass wir im September/Oktober keine Einschränkungen haben werden“, erklärt Richter. Normalerweise klingelten die Biker bei sportlichen Veranstaltungen wie dem Handball an, gingen mit der Spendenbüchse durch die Zuschauerreihen. Es wurden und werden auch in Geschäften wieder Spendenbüchsen aufgestellt. Doch die Begegnung zwischen Spendern und den Initiatoren oder zwischen Bikern und denjenigen, für die die Hilfe gedacht ist, sind nicht immer möglich gewesen.

„Wir haben beispielsweise die Kinder der Regenbogenschule nicht ein einzigen Mal treffen können“, bedauert Richter und hat natürlich dafür Verständnis, dass Kinder in dieser Zeit besonders geschützt werden müssen. Aber das Bedauern ist schon groß und natürlich auch die Hoffnung auf ein gemeinsames Fest, wenn der Spielplatz im Dessauer Norden übergeben werden soll. Das könnte vielleicht im April steigen.

Noch sieht der Spielplatz für die förderbedürftigen Kinder traurig wie eh und je aus. Das Bauunternehmen Strabag wird ihn im März auf eigene Kosten herrichten. Ende März sollen die Spielgeräte eintreffen und montiert werden. Der neue Spielplatz wird auch über Geräte verfügen, die vom Rollstuhl aus genutzt werden können.

So Corona es erlaubt, könnte dann Einweihung gefeiert werden. Die Akteure der Aktion werden dann garantiert in der Regenbogenschule mit ihren Motorrädern vorfahren. Versprochen!