Neue Agentur in Dessau als Anlaufpunkt - Initiatoren versprechen Hilfe im Weiterbildungs-Dschungel

Am 1. Juli nahm in der Agentur für Arbeit eine Weiterbildungsagentur ihren Dienst auf. Sie ist Pilotprojekt für Sachsen-Anhalt.

Dessau/Köthen/MZ - Fernsehstudio-Atmosphäre herrschte am Donnerstag am Hauptsitz der Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-Wittenberg. Von hier aus wurde - coronabedingt - eine Premiere ins Internet übertragen: Die Gründung der ersten Weiterbildungsagentur in Sachsen-Anhalt. Sie ist auch die erste bundesweit.

Kooperation von drei Partnern sichert das neue Projekt

Weiterbildungsagentur? Das ist keine neue Institution oder Organisation, das ist eine Kooperation von drei Partnern: der Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-Wittenberg, der Landesinitiative Fachkraft im Fokus und dem Zukunftszentrum Digitale Arbeit Sachsen-Anhalt. Die Partner versprechen: ein Anruf oder eine E-Mail genügen und den Fachkräften und Unternehmen wird geholfen. Sie müssen sich nicht mehr selber durch den Dschungel Tausender Weiterbildungsangebote im Land klicken oder den Förderdschungel durchforsten, wenn sie Hilfe bei der Finanzierung benötigen.

Das erledigt die Weiterbildungsagentur und will die individuell beste Lösung anbieten. „Sachsen-Anhalt steckt mitten im Strukturwandel. Digitalisierung, Energiewende und der demografische Wandel hinterlassen schon jetzt Spuren“, sagte Markus Behrens, Geschäftsführer der Bundesagentur-Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen. Bald gibt es mehr Menschen, die in Rente gehen als junge Leute, die nachrücken. Andererseits könnte künftig jeder vierte Arbeitsplatz in Sachsen-Anhalt durch Maschinen und Automatisierung ersetzt werden.

65.000 Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung bietet Sachsen-Anhalt

Wie die Herausforderung meistern? Hier kommt für Behrendt der Weiterbildungsagentur eine wichtige Rolle zu. Die helfe als zentrale Stelle mit der gebündelten Expertise der Partner. Davon würden Beschäftigte und Unternehmen profitieren. 65.000 Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung biete Sachsen-Anhalt, so Kristin Körner aus dem Magdeburger Sozialministerium. Hinzu kommen unterschiedlichste Förderprogramme. Hier erfülle die Weiterbildungsagentur eine Lotsenfunktion.

Dieses Lotsen funktioniere bereits gut bei der Jugendberufsagentur, deren erste Anlaufstelle ebenfalls in Dessau-Roßlau gegründet wurde. „Die ist die Blaupause für die neue Agentur.“ Nicht nur Körner ist gespannt, wie das alles in der Praxis funktioniert. Auch in anderen Bundesländern wird man auf die Erfahrungen schauen, die im neuen Pilotprojekt gesammelt werden, und natürlich auf die Ergebnisse, weiß Staatssekretärin Susi Möbbeck. Die war aus dem Magdeburger Sozialministerium in die Runde vor Ort zugeschaltet worden. Und an ihr war es, die Webseite www.weiterbildungsagentur-sachsen-anhalt.de freizuschalten.

Doch wird mit der neuen Agentur nicht das Fahrrad zweimal erfunden, schließlich gibt es vor Ort doch schon Strukturen, wo Partner zusammenarbeiten. Die Arbeit in bestehenden Netzwerken einzustellen, sei nicht der Sinn, betonte der Chef der Arbeitsagentur Dessau-Roßlau-Wittenberg, Torsten Narr: „Wir wollen bestehende Initiativen mit an Bord holen.“ Auch Lutz Rätz, Projektleiter der Landesinitiative Fachkraft im Fokus, und Michael Nay, Projektgruppenleiter in Magdeburg des Zukunftszentrums Digitale Arbeit, sehen in der Bündelung einen großen Vorteil. „Wir brauchen die Multiplikatoren“, so Rätz, das heißt die Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsförderer, Kommunen, Weiterbildungsträger, Arbeitgeberverbände... Alle sollen an einem Strang ziehen.

Idee macht zum Auftakt einigen Eindruck bei den Gästen

Die Idee scheint anzukommen. Bei den etwa 120 Zuschauern, die die Gründungsveranstaltung am Bildschirm verfolgten, kam bereits die Frage auf, wann es in anderen Regionen Sachsen-Anhalts losgeht mit einer Weiterbildungsagentur. In anderthalb Jahren soll es die flächendeckend geben.

Die Webseite findet sich unter www.weiterbildungsagentur-sachsen-anhalt.de. Ab Freitag, 7.30 Uhr, ist die Hotline unter 0340/50 22 00 besetzt und können rund um die Uhr E-Mails an anfrage@weiterbildungsagentur-sachsen-anhalt.de gesandt werden.