Die Stadt Dessau-Roßlau wird die Jüdische Gemeinde beim anspruchsvollen Neubauprojekt einer Synagoge finanziell noch einmal unterstützen. Es geht um eine Million Euro. Die Mittel stammen aus einem Förderprojekt, das nicht in Anspruch genommen wurde. Spätestens im August soll die neue Synagoge eingeweiht werden.

Dessau/MZ - Von oben sieht sie aus wie eine Thorarolle mit einer kupfernen Dacheinfassung samt Davidstern. Doch die neue Synagoge zu Dessau in der Askanischen Straße will und will nicht fertig werden. Gründe gibt es dafür einige.