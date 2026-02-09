Er war nervös und er roch nach Cannabis. Das führte auf dem Hauptbahnhof Dessau zu einer Kontrolle. Die erfolgreich war.

Dessau/MZ. - Bei einer Kontrolle auf dem Dessauer Hauptbahnhof hat eine Streife der Bundespolizei bei einem Mann eine größere Menge von vermutlich Cannabis gefunden.

Die Streife war am Sonnabend gegen 1 Uhr im Hauptbahnhof Dessau unterwegs gewesen. Als der Mann die Einsatzkräfte wahrnahm, wirkte er sichtlich angespannt. Die Bundespolizisten sprachen den 27-Jährigen an und bemerkten einen starken Cannabisgeruch. Auf die Frage nach dem Besitz von Betäubungsmitteln wurde der Mann nervös und begann zu schwitzen. Bei der sich anschließenden Durchsuchung der Person und seiner Sachen stellten die Einsatzkräfte dann etwa 500 Gramm vermutlich Cannabis, etwa 40 Gramm vermutlich Cannabisharz, verschreibungspflichtige Tabletten sowie zwei Mobiltelefone fest und sicher.

Zuständigkeitshalber wurde die Landespolizei über den Sachverhalt informiert. Eine Streife übernahm den aus Syrien stammenden Mann samt der aufgefundenen Gegenstände. Es wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet.