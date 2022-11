Neonazis verteilen Flyer an Dessauer Schulen - Staatsschutz ermittelt wegen Hausfriedensbruch

Am Philanthropinum in Dessau wurde Propagandamaterial des „3. Wegs“ ausgelegt. Der Staatsschutz ermittelt, ein Szene-Beobachter spricht von einer neuer Qualität. Zumal es nicht der einzige Vorfall ist.

Dessau/MZ - Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt nach einer Aktion mutmaßlicher Anhänger der rechtsextremen Partei „Der 3. Weg“ am Philanthropinum in der vergangenen Woche. Wie die Polizei der MZ bestätigte, hatte ein bislang unbekannter Mann am Dienstag, dem 8. November, gegen 7.30 Uhr in einem Gebäude des Gymnasiums mehrere Visitenkarten hinterlassen.