„Nehmen Strafzettel in Kauf“: Pflegedienste in Dessau-Roßlau verzweifeln bei Parkplatzsuche

Dessau-Roßlau/MZ - Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dessauer Pflegedienstes Zuversicht ist es eine tägliche Schwierigkeit: Auf dem Weg zu Pflegebedürftigen geht auf der Suche nach kostenfreien Parkplätzen wichtige und ohnehin schon knapp bemessene Zeit verloren.

Auf Anwohnerparkplätzen dürfen sie nicht parken und jeder Gang zum Parkautomaten bei gebührenpflichtigen Stellflächen steigere Kosten und führe ebenfalls zu Zeitverlust, schildert Zuversicht-Chefin Veronika Schmidberger. „Weit weg parken und erst kilometerweit laufen, das können wir aber auch nicht. Wir nehmen deshalb schon mal einen Strafzettel in Kauf“, sagt sie.

Linke fordert Parkkarten zum ermäßigten Preis für Pflegedienste

Schmidbergers Pflegedienst ist wohl nicht der einzige in der Stadt mit diesem Problem. Hier wollte Die Linke daher nun durch einen Beschluss im Finanzausschuss Abhilfe schaffen - mit Parkkarten zum ermäßigten Preis. Die Karten würden Pflegediensten erlauben, ihre Autos kurzzeitig auf öffentlichen und Anwohnerparkplätzen abzustellen. 20 Euro sollen nach Willen der Linken dafür pro Fahrzeug und Jahr lediglich fällig werden. Bislang kosten solche Karten laut dem Linken-Antrag 175 Euro pro Jahr und Wagen und für jedes weitere Auto 85 Euro. Bei 30 Autos summiere sich das im Jahr auf 2.640 Euro, heißt es weiter.

Gegenwind blies dem Vorschlag aus der Verwaltung entgegen. „Sie können diese Vorlage beschließen, sie entfaltet aber keine Wirkung“, sagte die Finanzbeigeordnete Sabrina Nußbeck. Denn dieses Thema entziehe sich der Mitbestimmung des Stadtrates und falle allein in den Wirkungsbereich des Oberbürgermeisters.

Bedenken äußerte aber auch Britta Grahneis (Freie Fraktion). Das Anliegen sei zwar unterstützenswert, aber andere Berufsgruppen dürften nicht benachteiligt werden. „Handwerker zum Beispiel leisten auch Dienste am Menschen und müssen direkt vorm Haus parken können.“ (Grahneis führt selbst einen Handwerksbetrieb.) Der Ausschussvorsitzende Hendrik Weber (Neues Forum - Bürgerliste) führte zudem aus, dass die Kosten für Parkkarten rückerstattet würden. Lutz Fessel (Linke) entgegnete auf die verschiedenen Einwände, es gehe vor allem um eine Erleichterung für die Mitarbeiter.

„Sie schaffen ein Problem, das nicht besteht“

„Sie schaffen ein Problem, das nicht besteht“, setzte Sabrina Nußbeck daraufhin noch einmal nach. „Wir stellen solche Parkkarten ja bereits aus.“

Die seien allerdings bei den abgerufenen Preisen zu teuer, merkt Veronika Schmidberger gegenüber MZ an. „Ich habe 20 bis 25 Autos, das kostet in Summe viel zu viel.“ Und rückerstattet etwa von der Krankenkasse bekomme sie solche Kosten keineswegs. Weniger Karten zu erwerben, bringe ebenfalls nichts, denn jede Parkkarte sei an ein bestimmtes Auto gebunden. Müsse das einmal in die Werkstatt, sei das Dokument nicht übertragbar und man stehe wieder vor demselben Problem.