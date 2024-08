Vereinsjubiläum Neeken feiert nicht nur sein Dorffest - Der Reitsportverein Dessau-Neeken wird dieses Jahr 50

Vor 50 Jahren wurde die damalige Sektion Pferdesport der Betriebssportgemeinschaft des Impfstoffwerkes in Neeken gegründet. Seitdem haben hier viele Kinder, Jugendliche, Erwachsene reiten gelernt. Das wird am 31. August und 1. September gefeiert - gemeinsam mit dem Dorffest in Neeken.