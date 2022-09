Naturschutzvereinigung kämpft weiter um Funktionstüchtigkeit der Fischaufstiegsanlage an der Mulde - juristischer Weg nicht ausgeschlossen

Dessau/MZ - Der bauliche Zustand der Dessauer Fischtreppe steht weiter in der Kritik. Sie ist nicht durchlässig genug für Wanderfische, sagen die Kritiker seit vielen Monaten. Die rund acht Millionen teure Fischaufstiegsanlage steht deshalb im Schwarzbuch der Steuerzahler. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Streit um die Funktionstüchtigkeit nun auch juristische Folgen hat: „Wir kämpfen weiter um die Funktionsertüchtigung der Anlage an der Dessauer Mulde - notfalls mit rechtlichen Mitteln“, so sagte Heimo Reilein, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Bodelachs. Das sei zwar ein langer Weg. Doch man wolle ihn - so notwendig - beschreiten, wenn die Politik und der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) nicht einlenke und die Fischtreppe nicht korrigiere.