„Naturschutz im Urlaub“ - Warum Gäste in ihrer Freizeit in der Muldaue Solitäreichen pflanzen

Dessau-Rosslau/MZ - Sie zücken ihre Handys und halten fotografisch fest, wie einem Hirschkäfer ein „warmes Winterbett“ aus Mulch bereitet wird. Denn so ein Exemplar, so erzählen sie begeistert und fasziniert, sehe man nicht alle Tage. In Dessau-Roßlau schon – so man durch die schönen Landsparks oder durch die Heide streift.