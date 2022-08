Naturbad Mosigkau bleibt bis auf weiteres geschlossen - Betreiber wollen endlich eine Lösung

Wegen Blaualgen ist der Mühlteich in Mosigkau weiterhin zum Baden gesperrt. Damit geht den Betreibern in der wichtigsten Zeit des Jahres viel Geld verloren. Dabei gibt es schon seit Jahren Ideen, wie die Blaualgen verhindert werden könnten.

Kaum ein Schwimmer würde freiwillig zwischen diesem grünen Schleim baden. Was das Bad jetzt braucht, ist frisches Wasser - am liebsten als Regen.

Mosigkau/MZ - Betreiber des Naturbades in Mosigkau, Einwohner und der Ortsbürgermeister Jakob Uwe Weber machen sich Sorgen um den Zustand und die Zukunft des beliebten Badesees. Hintergrund ist eine Sperrung des Gewässers infolge eines Blaualgenbefalls in der vergangenen Woche. Nicht nur das traditionelle Fischerstechen musste ausfallen (MZ berichtete), auch das Tagesgeschäft in den sonst so umsatzstarken Sommerferien fällt derzeit komplett aus.