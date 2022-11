Narren setzen wieder Kappen auf und wollen Rathaus in Roßlau erobern

Dessau-Rosslau/MZ - Der November ist im Jahresreigen der zwölf Monate zweifellos der unbeliebteste. Dunkel ist er, kalt, nass und grau. Das mag meistens stimmen - aber am kommenden Freitag zeigt er sich bunt, farbig und lustig: Um 11.11 Uhr läuten die Narren und Jecken auch in der Doppelstadt an Elbe und Mulde die sogenannte „fünfte Jahreszeit“ ein und übernehmen in Stadt und Land wieder das Kommando.

Auch nach drei Corona-Jahren gibt es sie noch, die Karnevalisten. Und sie haben, wenn auch nur im Kleinen und unter strengsten Bedingungen der Pandemie, ihre Sessionen regulär durchgezogen, wenn auch vereinsintern und ohne Saalveranstaltungen.

Programme, Kostüme und Orden liegen beim Gelb-Rot bereit

Die Ältesten und Größten in der Runde der hiesigen Karnevalisten vereinen sich als die 1. Große Dessauer Karnevalsgesellschaft Gelb-Rot 1954 unter ihrem namengebenden Banner. Und starten am Freitag in ihre 69. Session.

Gemeinsam mit anderen Dessau-Roßlauer Karnevalsvereinen stimmen die Männer, Frauen und Kinder um Präsident René Kranhold im Brauhaus „Zum Alten Dessauer“ ein beim ersten großen „Dessau Helau“. 170 Mitglieder zählt der Verein aktuell, darunter sind auch viele junge Leute, freut sich Kranhold über den Zuwachs. Auf die „Kappe“ der Jungen bei Gelb/Rot geht in diesem Jahr auch das Motto: „Konfetti im Herzen“. „Die Leute wollen und brauchen jetzt einfach mal was Leichtes und Buntes und Frohsinn zum Lachen.“ Die neu gewonnenen Mitstreiter jetzt zusammenzuhalten, bei der Stange und bei Laune, dazu braucht es jetzt öffentliche Auftritte. Für die Sänger ebenso wie für die Tänzer. Bei denen zählt der Kleinste gerade mal vier Jahre und will unbedingt zeigen, was er gelernt hat. „Denn trotz Corona haben unsere Gruppen in jedem Jahr ein neues Programm einstudiert. Auch die Kostüme wurden immer neu angefertigt“, erzählt der Präsident von prächtig ausstaffierten Vereinsabenden. Gleich am zweiten Tag werden am Sonnabend bei einem Ordensabend die Sessionsorden an die Mitstreiter verliehen.

Sturm auf Roßlauer Rathaus geplant

Richtig zünftig ruft der Roßlauer Karnevalsclub RKC am Freitag zum Sturm auf das Rathaus der Elbestadt und will dort wieder die Schlüsselgewalt für die närrische Jahreszeit übernehmen. Beim Marsch über den Marktplatz mit dabei: die Kindergarde des RKC in den nagelneuen blau-weißen Kostümen. „Die werden erstmals öffentlich präsentiert und die Kinder sind darüber unglaublich stolz“, kündigt RKC-Präsident Mario Güth an. Gleichfalls stellt sich auch das neue Prinzenpaar für die 57. Session der Roßlauer Karnevalisten vor. Noch nicht verraten will Güth den Trick, den sich die Roßlauer Narren dieses Mal ausgedacht haben, um Ortsbürgermeisterin Christa Müller den Rathausschlüssel abspenstig zu machen. Wenn das klappt und auch die pandemische Lage entspannt bleibt, will der RKC nach zweijähriger Zwangspause auch wieder zu Saalveranstaltungen beim Partyservice Butzmann in der Goethestraße einladen. Dann heißt es in der Alten Turnhalle wieder lauthals: Roßlau hinein!

Waldeser Jecken vom WCC feiert ihren Fünfzigsten

Auch der Waldeser Carneval Club WCC will voller Elan in die fünfte Jahreszeit starten. Wird es doch für den Verein um Präsident Rolf Rätzer eine besondere Session, nämlich die 50. für den 1972 gegründeten Verein. „Kappen auf“ heißt das Kommando am Freitag um 11.11 Uhr im Brauhaus. Im Jubiläumsjahr hoffen die WCC-Narren nach zwei Jahren gecancelter Veranstaltungen und Programme endlich wieder auf Veranstaltungen im großen Stadtwerkesaal.

Das WCC-Motto für die Session 2022/23 spricht Bände: „Wenn wir dürfen, können wir“... große Säle mit Spaß und Lachen füllen. Nach der Eröffnung am Freitagvormittag lädt der WCC befreundete Vereine und Partner am Abend ins Haus Kühnau zur Geburtstagsfeier mit Regimentsappell. Der Sitzungskarneval beginnt am 28. Januar mit der Kürung des neuen Prinzenpaares.