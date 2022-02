„Nachts im Tierpark“: Mehr als 1.000 Gäste bei besonderer Aktion im Tierpark Dessau

Dessau/MZ - Der Dessauer Tierpark steht in der Favoritenlisten vieler Dessau-Roßlauer ganz weit oben. Die Besucher haben am vergangenen Wochenende erneut mit den Füßen abgestimmt. Sehr viele Familien waren zum Veranstaltungsformat „Nachts im Tierpark“ gekommen.

Nach Angaben der Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung waren es am Samstagabend mehr als 1.000 Gäste, die im Dunkeln durch die Anlage schlenderten. Am Freitag standen 350 Menschen an der Kasse an. „Es war trotz der vielen Leute eine sehr entspannte Situation, die Stimmung war gut und es waren überwiegend Familien mit Kindern dabei“, freut sich Dessau-Roßlaus Stadtsprecher Ralf Schüler über die Resonanz.

An den Tierbeobachtungsstellen, die auch auf einem extra ausgereichten Parkplan gekennzeichnet waren, benötigte man unter Umständen auch mal etwas Zeit, um die Tiere zu Gesicht zu bekommen. Aber Geduld wurde belohnt. Besonderes Highlight war das rundum beleuchtete Mausoleum.