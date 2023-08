Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Rosslau/MZ - Am Donnerstag geht es los und Gianluca Müller zum ersten Mal in der Früh den Weg zu seinem Ausbildungsbetrieb in der Huttenstraße im Süden Dessaus. Bei einem Vorab-Abstecher bei der Franke, Baehr & Ritter GmbH kann der 16-Jährige in der Rohrwerkstatt seinen Arbeitsplatz inspizieren und die große Werkzeugkiste bestaunen.