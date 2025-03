In Sachen Parkplatzunfälle werden in Dessau weiter Schlagzeilen produziert.

Nächster Ausparkversuch geht schief - 71-Jährige fährt in Dessau die Böschung hinunter

Dessau/MZ. - In Dessau-Roßlau ist erneut ein Ausparkversuch schief gegangen.

Am Sonntag, 2. März, wollte 71-jährige Fahrerin eines Peugeot gegen 11.30 Uhr aus einer Parklücke im Pappelgrund vorwärts herausfahren. Nach eigenen Angaben hatte sie dabei aber aus Versehen den Rückwärtsgang eingelegt. Was dazu führte, dass der Peugeot rückwärts eine Böschung herunterfuhr und mit einem Leitungsrohr kollidierte. Die Frau hatte Glück: Sie selbst blieb unverletzt. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wurde von der Dessauer Polizei auf etwa 500 Euro geschätzt.

Vorige Woche erst war eine 80-jährige Ford-Fahrerin in der Wallstraße Ausparken gegen einen Zaun hinter ihr gefahren. Dieser kippte um und fiel auf einen geparkten Daimler. Der entstandene Sachschaden lag hier bei etwa 6.000 Euro.