Kurzfristige Ankündigung Nächste schlechte Nachricht für Autofahrer: A9 bei Dessau wird noch eine Nacht voll gesperrt

Am Montagabend, 7. Oktober, wird die A9 zwischen Dessau-Ost und Coswig gesperrt. Am Dienstagabend folgt gleich die nächste Vollsperrung. In einem anderen Abschnitt.