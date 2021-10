Nachfrage nach Corona-Tests stark zurückgegangen: Dessauer Klinikum senkt die Preise

Dessau/MZ/Sal - Das Städtische Klinikum Dessau wird in den eigenen Testzentren die Kosten für einen Corona-Bürgertest von rund 27 Euro auf glatte 15 Euro senken. Das teilte Sprecher Gelfo Kröger am Freitag mit. Getestet wird Testzentrum im Dessau-Center und in der MVZ Arztpraxis in Roßlau.

Das MVZ reagiere damit auf die zuletzt stark gesunkene Nachfrage, seitdem keine kostenfreien Schnelltests mehr angeboten würden, erklärte Kröger. Kostenfrei ist der Test etwa für Schwangere, Kinder bis zwölf Jahre oder für Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.