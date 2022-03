Nachdem im Februar fast nichts mehr ging: Viele Erzieherinnen in Dessau wieder an Bord

Dessau/MZ - In den Einrichtungen des Dekita-Eigenbetriebes hat sich die Corona-Situation „leicht entspannt“, informiert Betriebsleiterin Doreen Rach am Mittwoch. Lediglich für zwei Gruppen gelte aktuell die Notbetreuungs-Regelung. Das heißt, in dieser Einrichtung ist der Personalausfall insgesamt so hoch, dass er für die betroffenen Gruppen nicht ausgeglichen werden konnte. „Wir haben immer versucht, die Notbetreuung so gering wie möglich zu halten und auf wenige Tage zu beschränken“, sagt Rach.

Rückläufig ist inzwischen auch die Zahl der Gruppen, die in Quarantäne geschickt werden müssen. Rach führt das sowohl auf die veränderte Quarantäneregelung als auch auf den fortgeschrittenen Durchseuchungsgrad zurück. Die Entspannung der Lage spiegelt sich auch in der Personalsituation der Kitas wider. „Wir haben fast wieder das normale Personal-Minus von 18 Prozent erreicht“, sagt die Betriebsleiterin. In der Corona-Spitzenzeit in den ersten beiden Monaten des Jahres haben im Durchschnitt 36 Prozent der Erzieherinnen gefehlt. „Das heißt aber auch, dass wir Einrichtungen mit 50 bis 70 Prozent Personalausfall hatten“, betont Rach. Absoluter Spitzenreiter sei die Mildenseer Spielbude gewesen, wo zeitweise 90 Prozent der Erzieherinnen von Bord gegangen waren. „Hier war eine Schließung unvermeidlich.“

Aufgrund der Gesamtsituation und den zu erwartenden Kindern von Ukraine-Flüchtlingen hält die Betriebsleiterin mittelfristig eine Öffnung und Lockerung in den Kitas für angebracht. „Natürlich unter Einhaltung von Hygieneauflagen.“