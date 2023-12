„Das erinnert sehr an 1938“ Nachdem AfD Pogrom-Opfern gedacht hat: Dessauer Grünen-Stadtrat zieht Nazi-Vergleich

Wie andere Fraktionen auch, hat die AfD in Dessau am 9. November an der neuen Synagoge in Dessau der Opfer der „Reichskristallnacht“ gedacht. Der Vorsitzende wurde von Oberbürgermeister Robert Reck mit Handschlag begrüßt. Das stört einen Grünen-Stadtrat.