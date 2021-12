Nach zwei Jahren Zwangspause - Spielmobil rollt wieder durch Dessau-Roßlau

Mit Doreen Baureis (li.) und Miriam Hartmann ist das neue Spielmobil in diesen Tagen unterwegs - hier auf dem Plarkplatz in der Ellerbreite.

Dessau/MZ - Das Spielmobil ist wieder da! Und es hat sich verändert. Nicht mehr der große grüne Bus bietet nun nachmittägliche Spielangebote im Freien, sondern ein Ford Transit. Es ist also kleiner geworden, aber nicht weniger vielfältig als sein Vorgänger.

Stelzen, Kugelbahn, ein Holzhaus zum Selberbauen, Pedalos, Roller, ein Bauspielplatz und vieles mehr haben Doreen Baureis und Miriam Hartmann nach einem gutdurchdachten Ordnungssystem untergebracht. Die dafür erforderlichen Einbauten sind Werk der Dekita-eigenen Handwerker, die die Vorstellungen der beiden Spielmobil-Mitarbeiterinnen umsetzten. Das benötigte Holz hat die Tischlerei Thomas Thiele besorgt. „Ohne sie hätten wir wahrscheinlich noch gar keines“, ist Bettina Weinert, Geschäftsführerin des Urbanistischen Bildungswerks dankbar für diese Unterstützung.

Weil das Personal fehlte, musste der Bus zwei Jahre stehenbleiben

Nicht nur das Aussehen des Spielmobils hat sich verändert, auch die Betreiberform. Nachdem das Spielmobil wegen Personalnot zwei Jahre zwangspausieren musste, kooperiert das Urbanistische Bildungswerk als bisheriger Betreiber jetzt mit dem Dekita-Eigenbetrieb. Beide Partner teilen sich die Verantwortlichkeiten. Die Dekita trägt die Personalhoheit, die Urbanisten kümmern sich um die inhaltliche Arbeit.

Damit hat Doreen Baureis quasi zwei Arbeitsplätze. An den Vormittagen arbeitet die Erzieherin in der Kita Kinderland, nachmittags ist sie mit dem Spielmobil unterwegs. „Es ist eine sehr abwechslungsreiche Arbeit“, sagt sie über ihren neuen Arbeitsplatz. Baureis hat viele Jahre in Köln gelebt. Nach ihrer Rückkehr sei dieses Stellenangebot genau das Richtige für sie gewesen.

Miriam Hartmann steht am Beginn ihres Berufslebens. Sie hat sich die Dekita und das Spielmobil als Praxispartner für ihr Sozialpädagogik und Management-Studium ausgesucht. „Das hat mich sehr interessiert und bis jetzt ist es richtig gut“, erzählt sie. Die junge Frau steht dem Spielmobil an drei Wochentagen zur Verfügung , die anderen beiden gehören der Uni. Ab Januar wird Jörg Berger, ein erfahrener Erzieher, dazukommen. „Dann ist das Team komplett“, freut sich Dekita-Chefin Doreen Rach.

Dessau-Roßlaus Kinder gestalten ihr Spielmobil mit

Wie gehabt, rollt das Spielmobil durch die Stadtgebiete und bietet Kindern im Alter von sechs bis 14 Jahren Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Nach einem festen Tourenplan steuert es elf Standorte in Dessau-Roßlau an. Die Resonanz nach dem Neustart war sehr unterschiedlich, berichten die beiden Frauen. Am Rondell und in Kochstedt seien es schon recht viele Kinder gewesen, in anderen Wohngebieten noch nicht. „Es muss sich erst wieder rumsprechen“, ist Doreen Baureis überzeugt, dass der Zuspruch schnell wachsen wird.

Auffällig gestaltet ist der Transporter auf jeden Fall schon. Elf weiße Flecken auf der Karosserie warten aber noch darauf, ein Aussehen zu bekommen. „Die Flecken stehen für die elf Standorte, die das Spielmobil anfährt“, erklärt Bettina Weinert. Sie sollen von den Kindern mit einem typischen Motiv des jeweiligen Stadtteils gestaltet werden. „Das werden wir im Frühjahr angehen, wenn es etwas wärmer ist.“

Bis dahin rollt das Spielmobil aber schonmal - Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr. Und in den Ferien zusätzlich von 9 bis 12 Uhr.