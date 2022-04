Nach Wegzug von Karstadt: Wie Händler in Dessau-Roßlau um den Einkaufsbummel kämpfen

Was Halle blüht, ist in Dessau längst geschehen: Mehrere große Warenhausketten haben der Stadt den Rücken gekehrt. Ist das das Ende des Einkaufsbummels? Nicht unbedingt. Wie die verbliebenen Geschäfte aus der Not eine Tugend machen.

Dessau-Roßlau/MZ - Das Ende der Ära der großen Warenhäuser ist an kaum einem Ort so sichtbar wie hier. Rolltor an Rolltor reihen sich im ersten Obergeschoss des „Dessau Centers“ aneinander. Hinter jedem florierte einmal ein Geschäft, jetzt sind sie geschlossen. Der Auszug der Branchenriesen Saturn und C&A hat viele kleinere Läden mitgerissen. Heute haben nur noch ein Haushaltsdiscounter und ein Reisebüro ihren Sitz in der ersten Etage des Einkaufscenters in Dessau-Roßlau.