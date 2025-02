Dessau-Rosslau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat einen Nachfolger für Tillman Leu gefunden, der sich im Sommer Erstligist ThSV Eisenach anschließt: Kreisläufer Valentin Neagu wechselt vom rumänischen Erstligisten Steaua Bukarest in die Bauhausstadt und hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Kreisläufer Valentin Neagu hat seine Handballkarriere beim TV Kornwestheim begonnen

Der in Landsberg am Lech geborene Neagu hat seine Handballkarriere beim TV Kornwestheim begonnen, bevor ihn sein Weg über den TV Bittenfeld ins Jugendinternat der Rhein-Neckar-Löwen führte. 2020 folgte der Wechsel zu den Wölfen Würzburg in die 2. Handball-Bundesliga, wo er seine ersten Erfahrungen im Erwachsenenbereich sammelte.

Im Sommer 2023 zog es Neagu in die erste Liga Rumäniens zu Steaua Bukarest – und damit in die Heimat seiner Eltern. Seine Mutter war Volleyballerin, sein Vater Costica Neagu war früher selbst Handballer, der für Rumänien 120 Länderspiele absolvierte – das sportliche Talent liegt also in der Familie.

„Ich wollte neue Erfahrungen sammeln und näher an der rumänischen Nationalmannschaft sein“, erklärt Neagu, der für Bukarest auch im EHF European Cup auflief, in einer Mitteilung des Vereins. Doch jetzt ziehe es ihn zurück nach Deutschland – mit einem klaren Ziel: „Ich möchte wieder den Handball erleben, den ich kenne und mit dem ich groß geworden bin sowie mich in der Liga etablieren. Die Erfahrungen in Rumänien waren wichtig für meine Entwicklung, aber jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung in Dessau.“

Beim Dessau-Roßlauer HV will der 24-Jährige nicht nur eine zentrale Rolle einnehmen, sondern sich auch zum Führungsspieler entwickeln. „Ich bin ein sehr emotionaler und ehrgeiziger Spieler, der gern auch die gewisse Härte mitbringt“, beschreibt er sich selbst.

Vanja Radić, der künftige Trainer des Dessau-Roßlauer HV, gibt sich überzeugt von den Qualitäten des Neuzugangs Valentin Neagu

Sein zukünftiger Trainer beim DRHV, Vanja Radić, ist überzeugt von den Qualitäten des Neuzugangs: „Valentin bringt alles mit, was ein guter Kreisläufer braucht, dazu ist er ein großer Kämpfer und passt charakterlich super in unser Team. Als einer der wenigen jungen Sportler hat er den Schritt ins Ausland gewagt, was wiederum zeigt, was er alles bereit ist zu machen, um erfolgreich zu sein.“

Neagu freut sich zudem auf die Anhalt-Arena. „Die hitzige Atmosphäre hat mich schon zu meiner Zeit bei den Wölfen beeindruckt und wird mich zusätzlich motivieren“, so der Kreisläufer.