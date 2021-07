Nach Wahl von Robert Reck zum Oberbürgermeister - Rathausspitze vor Komplettumbau

Dessau-Rosslau/MZ - Nach dem Sieg von Robert Reck bei der Dessau-Roßlauer OB-Wahl am Sonntag wird dessen bisheriger Beigeordneten-Posten im Rathaus frei. Damit stehen der Verwaltungsspitze in den kommenden Wochen und Monaten Umgestaltungen bevor. Wie tiefgreifend diese aber sein werden, ist noch unklar.

Reck kann umgestalten - Was sind seine Pläne?

Reck wird voraussichtlich am 21. Juli im Stadtrat als neues Stadtoberhaupt vereidigt. Somit müsste seine Stelle als Beigeordneter für Wirtschaft und Kultur laut Finanzbürgermeisterin Sabrina Nußbeck, die das Personalamt unter sich hat, zum 22. Juli ausgeschrieben werden. Allerdings hat Reck bei der Organisation der Verwaltung als neuer Oberbürgermeister Spielraum und könnte somit auch gleich einige Veränderungen vornehmen.

Im Wahlkampf hatte Reck etwa versprochen, ein zusätzliches Dezernat für Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung zu schaffen. Dadurch, aber auch unabhängig davon, könnte er die Zuständigkeitsbereiche der bisher fünf bestehenden Dezernate neu ordnen. „Für solche Umgestaltungen müsste er aber den Stadtrat einbeziehen und mitnehmen“, erklärte Nußbeck, dass es in diesem Fall eher keine sofortige Neubesetzung von Recks bisherigem Posten geben werde. Als aktueller Stellvertreter müsste dann Kulturamtsleiter Steffen Kuras kommissarisch übernehmen. Aber all das sei gegenwärtig offen. „Wir müssen uns dazu erst abstimmen“, so Nußbeck.

So oder so stehen mittelfristig definitiv Veränderungen an. Die Amtszeiten der Beigeordneten für Stadtentwicklung und Umwelt, Christiane Schlonski, und des Beigeordneten für Gesundheit, Soziales und Bildung, Jens Krause, enden nach sieben Jahren regulär mit dem 31. Dezember 2022. Sie hatten gemeinsam mit Robert Reck zum 1. Januar 2016 ihren Dienst angetreten.

Auch Finanzbürgermeisterin Sabrina Nußbeck scheidet Ende 2022 aus dem Amt, da sie keine reguläre Amtsperiode mehr vollmachen will und sich dann in den Ruhestand verabschiedet. Folglich sind drei Beigeordneten-Stellen zum 1. Januar 2023 zu besetzen. Krause und Schlonski könnten dabei erneut antreten, die Frage ist, welchen Rückhalt sie in der Politik noch genießen. Denn da es sich bei Beigeordneten um politische Beamte handelt, müssen sich die Bewerber dem Votum des Stadtrates stellen.

Kuras geht am 9. Juli - Verzicht auf längere Amtszeit

Der scheidende Oberbürgermeister Peter Kuras hat seinen letzten Arbeitstag Nußbeck zufolge am 9. Juli. In einer Erklärung an den Stadtrat habe er ausdrücklich darauf verzichtet, die Geschäfte bis zum Amtsantritt seines Nachfolgers fortzuführen. „Deshalb werde ich in der Zwischenzeit amtieren“, erklärte Nußbeck.