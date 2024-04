Nach Vollsperrung der Zerbster Brücke in Roßlau - Arbeiten an der Elbebrücke vor Neustart

Dessau-Rosslau/MZ/SBR. - Dessau-Roßlau und seine Brücken: Die Leidensgeschichte geht weiter. Nach dem Ende der dreiwöchigen Vollsperrung der Zerbster Brücke in Roßlau und der Freigabe für Autos in beide Richtung kündigen sich neue Bauarbeiten auf der Elbebrücke an.

Ab Montag, 15. April, wird dort die Fahrbahn erneuert. Das hat Sachsen-Anhalts Ministerium für Infrastruktur und Digitales am Mittwoch mitgeteilt. Voraussichtlich bis Ende Oktober müssen sich Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger noch einmal auf Behinderungen einstellen. Schon ab Donnerstag, 11. April, beginnen dafür die Vorbereitungen, wird eine Fahrspur in jede Richtung gesperrt und markiert.

Um die Baumaßnahme bei fließendem Verkehr durchführen zu können, werden nach Angaben aus dem Ministerium mehrere Bauabschnitte gebildet. Lediglich für den abschließenden Einbau der Asphaltdeckschicht muss die Brücke wahrscheinlich an zwei Wochenenden voll gesperrt werden. Die genauen Termine sind abhängig vom Verlauf der Arbeiten, sollen aber rechtzeitig bekannt gegeben werden.

Die Sanierungsarbeiten an der Elbebrücke haben Anfang März vorigen Jahres begonnen. Rund 2,5 Millionen Euro werden hier investiert, um das mittlerweile 60 Jahre alte Bauwerk umfassend zu ertüchtigen. Nach dem Austausch des Fahrbahnüberganges wurden die Asphaltdecke daran angepasst und der Radweg wiederhergestellt.

Während der vorbereitenden Arbeiten für den Einbau des Fahrbahnübergangs wurde allerdings das Widerlager auf Dessauer Seite in einem Zustand vorgefunden, der so nicht zu erwarten war, so das Ministerium. Zusätzliche verstärkende Maßnahmen seien nötig gewesen, wodurch sich der Bauablauf verzögert habe. Ein Messfehler und eine daraus resultierende Panne sorgten für weitere Schwierigkeiten. Folglich konnte die schon im vorigen Jahr geplante Erneuerung des Fahrbahnbelags nicht mehr in Angriff genommen werden. Kurz vor Weihnachten waren die Arbeiten unterbrochen worden. Nun sollen die restlichen Arbeiten durchgeführt werden.