Die Zeichen, dass es mit der Teilsanierung von Hort „Zauberburg“ und der Freizeiteinrichtung „Baustein“ im Neubaugebiet Zoberberg nun vorwärts geht, stehen scheinbar gut. Die Pläne wurden überarbeitet. Was das bedeutet und wie es nun weitergeht.

Nach vielen Protesten von Eltern und Kindern: Hoffnung für Dessauer Hort „Zauberburg“

Dessau/MZ. - Die Zeichen, dass es mit der Sanierung von Hort „Zauberburg“ im Neubaugebiet Zoberberg nun vorwärts geht, stehen scheinbar gut. Für die Sanierung des Hortes wurden die Pläne überarbeitet. „Der Architekt hat eine die neue Kostenschätzung vorgelegt“, informierte die Baubeigeordnete Jaqueline Lohde im Bauausschuss, „alle Maßnahmen wurden mit dem Träger Urbanistisches Bildungswerk besprochen.“