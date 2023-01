Nach viele Diskussionen - Großer Andrang beim Weihnachtsbaumverbrennen in Meinsdorf

Ende gut, alles gut? In Meinsdorf hat am Sonnabend das traditionelle Weihnachtsbaumverbrennen stattgefunden.

Das Interessse in Meinsdorf war riesig.

Meinsdor/MZ - Rund 400 Meinsdorfer erlebten am Samstagabend das große Brauchtumsfeuer auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr. Zum 20. Mal in der Geschichte des Ortes wurden Weihnachtsbäume auf diese Weise zu Asche und die Bürger feierten das neue Jahr am warmen Feuer. Meinsdorfs Feuerwehrverein verwöhnte die Gäste kulinarisch. Der Erlös kommt dem Feuerwehrnachwuchs zugute.

Um das Feuer hatte es zuvor Streit gegeben. Das Umweltamt der Stadt Dessau-Roßlau hatte die Genehmigung versagt und Strafen in Aussicht gestellt. Am Ende machte Oberbürgermeister Robert Reck das Feuer zu einem Brauchtumsfeuer. Mit dieser Regelung konnte es stattfinden.