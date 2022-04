Nach vergifteten Glückwünschen für Feuerwehrchef: Stadt Dessau-Roßlau stellt Anzeige wegen Beleidigung

Hintergrund war der seit Monaten schwelende Konflikt um höhere Gehälter bei der Berufsfeuerwehr. Dieser hat nun seine nächste Eskalationsstufe erreicht. Wie die Anzeige begründet wird und was nun droht.

Dessau/MZ - Es war zweifellos ein persönlicher Angriff auf Dessau-Roßlaus Feuerwehrchef Lutz Kuhnhold, noch dazu in aller Öffentlichkeit: Am 1. März gratulierten ihm Kameraden seiner Berufsfeuerwehr per Zeitungsannonce zur Beförderung - jedoch mit deutlich vergiftetem Unterton. Wie jetzt bekannt wurde, hat die Aktion ein Nachspiel.