Nach über einem Jahr Corona fordert Inhaberin des Musikinstituts in Dessau klare Perspektiven

Marina Drobyshevskaya ist Musikpädagogin und Inhaberin des Musikinstituts am Dessauer Schloßplatz.

Dessau - Dieses Auf und Zu, dieses Auf und Ab, das will Marina Drobyshevskaya endlich hinter sich lassen. „Wir haben doch mittlerweile viel über den Umgang mit dem Virus gelernt. Da kann man doch durch vernünftige Konzepte damit leben“, sagt die Inhaberin des Musikinstituts am Dessauer Schloßplatz.

Die Zeit seit Mitte März 2020 glich für sie, für wie viele andere auch, einer Achterbahnfahrt. In der ersten Zeit hatte die ausgebildete Geigerin, Pianistin und Sängerin aus Belarus, die seit 2012 in Deutschland lebt, noch viel Verständnis für die Situation. „Alles war noch unbekannt. Man musste erst Wege finden, um mit dem Virus umzugehen“, sagt sie. Das Musikinstitut schloss für rund zwei Monate seine Räumlichkeiten am Schloßplatz. Die Instrumentalschüler, unter anderem Geige, Klavier, Saxofon, Gitarre und Blockflöte, sowie die Gesangsschüler wechselten mit ihren Dozenten in den Online-Unterricht.

Staatliche Hilfen im ersten Lockdown stabilisierten die Schule

Einige Schüler gaben genervt auf. Waren es vor der Pandemie noch über 60 Musikschüler, sind es aktuell unter 50. Hauptsächlich nehmen Kinder und Jugendliche die Angebote im Musikinstitut am Schloßplatz wahr.

Staatliche Hilfen im ersten Lockdown stabilisierten die Schule. Die Inhaberin und ihre vier Dozentenkollegen konnten daher mit viel Zuversicht durch die erste Welle gehen. Mit umfangreichen Hygienekonzepten ging es wieder in die Präsenz. Neben ihrem ursprünglichen E-Piano schaffte Drobyshevskaya noch ein zweites Gerät an. Denn Schüler und Lehrer dürfen nicht mehr an einem gemeinsamen Instrument üben.

Bei zwei Instrumenten nebeneinander klappt die Distanz beim Präsenzunterricht. Beim Einzelunterricht im Gesang wird der Mindestabstand von zwei Metern gewahrt. Man hat gelernt mit dem Virus umzugehen und zu leben. „Auch meine Mitarbeiter haben Konzepte gefunden, um einen sicheren Präsenzunterricht zu ermöglichen“, erzählt die 36-Jährige.

Die elfte Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt erlaubt den hiesigen Musikschulen seit Ende März nun wieder Präsenzunterricht

Deshalb wähnten sie sich auf der sicheren Seite, als ab November 2020 von einem zweiten Lockdown die Rede war, und dachten, dass es ihre Branche und ihr Institut nicht betrifft. Zunächst war das auch so. Deutschland wurde wieder schrittweise heruntergefahren. Die hiesigen Musikschulen und -institute blieben bis zu den Weihnachtsferien offen. Danach musste wieder auf Online-Unterricht umgestellt werden.

Die elfte Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt erlaubt den hiesigen Musikschulen seit Ende März nun wieder Präsenzunterricht. Wenn die Notbremse des bundesweiten Infektionsschutzgesetzes, voraussichtlich ab Ende April greift, befürchtet Drobyshevskaya ein nochmaliges Aus des Präsenzunterrichtes. „Dieses Hin und Her sorgt nur für unnötige Verunsicherung. Man sollte da doch mittlerweile sehr viel differenzierter rangehen“, fordert sie.

Das Musikinstitut befindet sich im Gebäude am Schloßplatz 3. Foto: Th. Ruttke

Unsicherheit nimmt mit der Länge der Pandemie immer mehr zu

„Mit dem Holzhammer alles platt zu machen, frustriert auch die Menschen, die irgendwann nicht mehr mitmachen“, konstatiert Drobyshevskaya. Selbst jetzt, mitten in der dritten Welle, ist sie überzeugt, durch die getroffenen Hygienemaßnahmen und die Tatsache, dass sich Schüler regelmäßig testen müssen, gehe von einem Präsenzunterricht an Musikschulen kaum Ansteckungsgefahren aus. Wenn jetzt Schüler vermehrt der Schule den Rücken kehren würden, gäbe es auch keine staatlichen Hilfen. Die Musikschulchefin ist derzeit zuversichtlich, dass alle an Bord bleiben.

Doch die allgemeine Unsicherheit, die mit der Länge der Pandemie immer mehr zunimmt, macht es ihr auch schwer, Menschen für den Unterricht zu begeistern. Durch Infotage und Konzerte hatte sie vor der Pandemie die Möglichkeit, auf die Schule aufmerksam zu machen. Das fehlt jetzt.

„Ohne Kunst, Kultur und Musik verkümmert die menschliche Seele“

Trotzdem gibt sich Drobyshevskaya kämpferisch. „Ohne Kunst, Kultur und Musik verkümmert die menschliche Seele. Doch die Menschen werden sich das zurückholen.“ Sie geht davon aus, dass auch bald der öffentliche Druck auf die Politik so groß wird, dass es da Zugeständnisse an die Bevölkerung in Sachen öffentlichem Kultur- und Musikgenuss geben muss.

Die Belarussin sehnt die Zeit herbei, wenn ihr musikalisches Schaffen in verschiedenen Facetten wieder zur vollen Blüte kommt. Nicht nur im Musikinstitut unterrichtet Drobyshevskaya, sondern auch stundenweise an der Friedensschule und sie leitet den Stadtchor in Zerbst. (mz/Danny Gitter)