Nach über 20 Corona-Fällen in wenigen Tagen - Dekita in Dessau muss zwei Schulhorte schließen

Dessau/MZ - Mitten in den Herbstferien hat der Dessau-Roßlauer Eigenbetrieb „Dekita“ die Horte der Grundschulen „Tempelhof“ und „Kreuzbergstraße“ geschlossen. Insgesamt 24 Kinder waren dort positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt habe deshalb bis zum 5. November die Schließung beider Einrichtungen angeordnet. Bei einer Schließungsverfügung des Amtes, erklärt Lisa Lehmann vom Dekita-Eigenbtrieb, dürfe keine Notbetreuung angeboten werden.

Dass das Gesundheitsamt diese restriktive Regelung angeordnet hat, erklärt Lehmann mit der Art und Weise der Hortbetreuung. „Die Kinder sind nicht in Gruppen getrennt, sondern spielen alle zusammen. Damit können wir nicht genau sagen, welches Kind in engem oder sehr engem Kontakt zu infizierten Kindern stand. Die konkrete Kontaktnachverfolgung ist also schwierig.“

Im Hort Tempelhof waren am 21. Oktober die ersten Positivfälle aufgetreten. Hier sind 15 Jungen und Mädchen in allen Klassen betroffen. Im Hort Kreuzberge gibt es Stand Mittwoch neun infizierte Schüler in einer 1. und 4. Klasse. Die Grundschule Tempelhofer Straße befindet sich für die Zeit ihrer Sanierung mit im Gebäude der Kreuzbergschule in Dessau-Süd, so dass hier also zwei Schule unter einem Dach sind.

Die verordnete Schließung gilt nur für die Horte, nicht für die Schulen. Die Schule soll nach den Ferien am 1. November wieder losgehen.