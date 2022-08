Nach tödlichem Badeunfall im Waldbad Dessau - Lebensretter mahnen alte Baderegeln an

Dessau-Rosslau/MZ - Die Polizei geht davon aus, dass ein Unfall am vorigen Mittwoch zum Tod eines 52-Jährigen im Waldbad Am Schenkenbusch führte. Die Ermittlungen waren am Wochenende noch nicht gänzlich beendet. „Der Fall ist am Montag als Badeunfall abgeschlossen worden“, informierte das Polizeirevier Dessau-Roßlau jetzt aktuell.