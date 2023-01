Nach sechs Jahren Leerstand Freude in der „Eintracht“ in Dessau - Gartenlokal „Anmari“ setzt auf deutsch-polnische Küche

Das Gartenlokal „Anmari“ geht nach sechs Jahren Pause an den Start. Die polnische Pächterin aus Lublin lebt seit 2018 in Dessau-Roßlau. Was sie vorhat.