Nach Schockanruf - 79-jährige Frau aus Halle übergibt in Dessau über 30.000 Euro an Betrüger

Dessau/Halle/MZ. - Nach einem Schockanruf hat eine 79-jährige Frau aus der Nähe von Halle in Dessau an einen unbekannten Mann über 30.000 Euro übergeben. Das hat die Polizei in Dessau am Mittwoch mitgeteilt.

Nach eigenen Angaben hatte die 79-Jährige am Dienstag gegen 14 Uhr einen Anruf auf ihrem Haustelefon erhalten. Dort meldete sich ein Mann mit unterdrückter Nummer, stellte sich als ihr Enkel vor und gab an, dass er einen Verkehrsunfall verursacht habe. Aufgrund einer schlechten Verbindung beendete die Seniorin zunächst das Gespräch.

Frau aus Halle hatte zwei Schockanrufe mit unterdrückter Nummer erhalten

Kurze Zeit später erhielt die Frau einen zweiten Anruf, erneut mit unterdrückter Telefonnummer. In diesem Gespräch stellte sich der Anrufer als Polizist vor und bestätigte, dass der Enkel einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Die 79-Jährige wurde aufgefordert, eine Kaution zu bezahlen, damit der Enkel nicht in das Gefängnis müsse.

Der unbekannte Mann forderte die Frau auf, dass sie sich von ihrem Wohnort aus nach Dessau zu einer ihr genannten Adresse begeben solle, um dort das geforderte Geld zu übergeben. Dies tat die Frau, nachdem sie sich erklären ließ, wie sie von Halle nach Dessau kommt.

Nachdem sie mit ihrem Auto am vereinbarten Treffpunkt in Dessau angekommen war, nahm ein Mann persönlich Kontakt zu ihr auf und gab an, von der Polizei zu sein. Er nahm das Bargeld von mehr als 30.000 Euro entgegen. Gleichzeitig forderte er die Frau auf, am Übergabeort zu bleiben, da sie noch einen Anruf bekäme. Er selbst entfernte sich zu Fuß.

Nach der Übergabe wartete die Frau in Dessau zwei Stunden auf weitere Informationen

Nachdem die Frau über zwei Stunden am Ereignisort gewartet hatte und sich nichts tat, wählte sie den Notruf, um weitere Information zu erlangen. Nach der Schilderung des Sachverhaltes wurde die Frau durch zwei Beamte des Polizeireviers Dessau-Roßlau aufgesucht. Erst zu diesem Zeitpunkt wurde der Seniorin klar, dass es sich um einen Betrug handelte.

Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall bekommen und rät zu Misstrauen, wenn sich Anrufer als Amtspersonen und Verwandte ausgeben und dramatische Notlagen vorgeben. Man solle auf keinen Fall auf Geldforderungen eingehen.