Nach Sanierung: Wo in Dessau eine Ratio-Wohnung nun auch 100 Quadratmeter groß ist

Die Wohnungsgenossenschaft Dessau hat im Zuge der Blocksanierung in der Bauhofstraße Grundrisse entscheidend verändert und neue Balkone angebaut.

Farbtupfer in der Bauhofstraße in unmittelbarer Nähe des Sportbades. Der Block wurde generalsaniert.

Dessau/MZ - Er ist ein echter Hingucker geworden, der einst graue Ratio-Block in der Bauhofstraße 15-25. Farblich wurde er nicht nur aufgefrischt, sondern in 3D-Optik neu gestaltet. An den einst grauen, tristen Anblick erinnert nun nichts mehr.