Nach Pkw-Brand in der Franzstraße in Dessau - Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung

Zwischenfall am 13. Oktober

Dessau/MZ. - Für einen Fahrzeugbrand, der sich am Freitag, 13. Oktober, gegen 20.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Franzstraße ereignete, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Untersuchungen der Feuerwehr haben ergeben, dass das Fahrzeug durch Fremdverschulden in Brand geraten war. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird gegenwärtig mit 2.000 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, beziehungsweise im Zeitraum vor, während oder nach dem Brandereignis verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Brandortes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Dessau-Roßlau zu melden.

Kontakt zur Polizeiunter der Rufnummer 0340/25030 oder per E-Mail [email protected].