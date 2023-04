Neueröffnung am Schloßplatz Nach nur einem Jahr Bauzeit - Neues B&B-Hotel in Dessau hat erste Gäste begrüßt

Das neue B&B Hotel in Dessau hat am Montag seinen Betrieb mit einem Soft Opening begonnen. In der Gastronomie läuft der Innenausbau. Auch außen ist noch etwas zu tun.