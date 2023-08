Tempo 70 gefordert Nach mehreren Unfällen auf B 184 bei Dessau: Polizei befasst sich mit Gegenmaßnahmen

Auf der B 184 zwischen Jütrichau und Rodleben hat es in den vergangenen Wochen häufig gekracht. Obwohl die Straße offiziell kein Unfallschwerpunkt ist, registriert auch die Polizei eine Häufung. Nun will sie das Thema in der Unfallkommission ansprechen.