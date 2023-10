Nach langem Warten und vielen Nachfragen aus der Bevölkerung: Die Stadtwerke Dessau-Roßlau haben E-Ladesäulen in Roßlau in Betrieb genommen. Wo diese sind.

Was lange währt, wird doch noch gut: Die erste E-Ladesäule im Stadtteil Roßlau nahmen am Dienstag Dessau-Roßlaus Stadtwerke-Chef Dino Höll und Marc Müller, Leiter DVV- Energiedienstleistungen, auf dem Luchplatz vor dem Rewe-Markt in Betrieb. Dafür hatte der Roßlauerortschaftsrat um Vize-Ortsbürgermeisterin Sylvia Gernorh und Stadträtin Silvia Koschig lange Jahr gekämpft (im Bild v.l.n.r.).

Rosslau/MZ - Anfragen, Nachfragen oder Kritik gelangten während der letzten vier Jahre nahezu in jeder Ortschaftsratssitzung im Roßlauer Rathaus aufs Tapet: Wann kommt die Verkehrswende in Dessau-Roßlau auch am nördlichen Elbufer an? Die ersten Hybrid- oder vollelektrischen Fahrzeuge stehen längst in Roßlauer Garagen - nur blieb die öffentliche Infrastruktur ein weißer Fleck.