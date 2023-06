Nach Kritik und offenen Fragen - Stadt nimmt geplante Preiserhöhung für Schwimmbäder in Dessau zurück

Die Schwimmbadpreise in Dessau-Roßlau bleiben vorerst stabil.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Besucher der städtischen Schwimmbäder müssen sich über höhere Eintrittspreise vorerst keine Gedanken machen. Ein Vorschlag der Stadt, die Ticketpreise um durchschnittlich 25 Prozent, in Spitzen aber um 50 Prozent, anzuheben, wurde von der Verwaltung in der Stadtratssitzung am Mittwoch zurückgezogen.