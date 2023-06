Der Abbruch des Kreispokal-Finals in Nedlitz nach der Explosion eines Kanonenschlags, die einen Schiedsrichter-Assistenten verletzte, hat ein Nachspiel. Diskutiert wird, ob ausreichen für Sicherheit und Ordnung gesorgt wurde.

Nach Kanonenschlag-Attacke auf Linienrichter in Nedlitz - „Das ist menschenverachtend“

Das Kreispokalfinale in Nedlitz hatte viele Zuschauer - und viel Pyro.

Dessau/MZ - Geschockt und erschüttert: Das sind die Reaktion zahlreicher Zuschauer und Beteiligter auf das unrühmliche Ende des diesjährigen Fußball-Kreispokals im KFV Anhalt am Samstagnachmittag auf dem Sportplatz in Nedlitz. Das Endspiel zwischen dem TSV Rot-Weiß Zerbst und dem SV Germania Roßlau wurde in der 88. Minute beim Stand von 5:0 für den TSV abgebrochen.