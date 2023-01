Nach Gewalt gegen Feuerwehrleute: Pöbeleien sind auch in Dessau ein Problem

Die Angriffe auf Feuerwehrleute, Polizisten und Sanitäter in deutschen Großstädten rufen auch in Dessau Wut und Unverständnis aus. Feuerwehrleute absolvieren Kommunikationskurse, um aggressive Störer zu beruhigen.

Kein Respekt vor der Polizei oder Feuerwehr: In vielen Großstädten, wie hier in Berlin, wurden Einsatzkräfte Silvester angegriffen.

Dessau-Roßlau/MZ - Angesichts massiver Ausschreitungen und Angriffe auf Angehörige von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in mehreren deutschen Großstädten in der Silvesternacht gibt es auch in Dessau-Roßlau Diskussionen über die Sicherheit der Uniformträger.