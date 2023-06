Seit gut vier Wochen gehen die Arbeiten am neuen Skatepark nahe des Dessauer Hauptbahnhofs weiter.

Nach Fund von Schadstoffen - Für den neuen Skatepark in Dessau gehen Tiefbauarbeiten weiter

Dessau/MZ - Am künftigen Skatepark an den Andes-Hallen in Dessau werden derzeit die Tiefbauarbeiten ausgeführt.

Seit gut vier Wochen laufen die Bauarbeiten wieder. Die waren zum Stillstand gekommen, weil beim Aushub des Bodens verschiedene Schadstoffe festgestellt worden waren, der deshalb aufwendig entsorgt werden musste.

Damit wird die 1.000 Quadratmeter große Anlage rund ein Jahr später fertig als geplant. Laut Stadt verläuft der Baufortschritt jetzt planmäßig. Die Fertigstellung ist nun für das vierte Quartal 2023 geplant.